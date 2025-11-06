Invasão à Casa Branca no Prime Video mostra ação intensa e corrida contra o tempo em Washington
Clique aqui e escute a matéria
O filme Invasão à Casa Branca (Olympus Has Fallen), disponível no Prime Video, foi lançado em 2013 e traz Gerard Butler no papel de Mike Banning, um ex-agente do Serviço Secreto que se vê no centro de uma crise sem precedentes.
Após um ataque coordenado por um grupo extremista, o presidente dos Estados Unidos, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém dentro da Casa Branca.
Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a tentativa de Banning de retomar o controle da residência presidencial e resgatar o chefe de Estado, colocando à prova suas habilidades e lealdade.
Com Morgan Freeman no elenco, o filme retrata a resposta americana diante de uma ameaça interna e destaca o papel do protagonista como último recurso para evitar o colapso do governo. A produção combina ação e tensão em meio a um cenário de destruição e resistência.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br