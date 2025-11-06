fechar
Graça e Coragem no Prime Video retrata amor e superação diante da doença

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 7:04
O filme Graça e Coragem, dirigido por Sebastian Siegel e lançado em 2021, acompanha a história do filósofo Ken Wilber (interpretado por Stuart Townsend) e de sua esposa Treya Wilber (Mena Suvari) na Califórnia dos anos 1980.

Poucos dias após o casamento, Treya recebe o diagnóstico de câncer, desencadeando uma trajetória marcada por desafios, amor e reflexão sobre a vida.

Inspirado no livro autobiográfico de Ken Wilber, o longa utiliza seus diários e experiências pessoais como base, explorando a transformação emocional do casal diante da doença. A narrativa destaca os impactos desse evento no relacionamento, abordando temas como resiliência, vínculo conjugal e enfrentamento do sofrimento sem recorrer a clichês tradicionais do gênero romântico.

Com duração aproximada de 1h51min e classificação indicativa para maiores de 14 anos, Graça e Coragem está disponível para aluguel no catálogo brasileiro do Prime Video.

