Sarah Paulson deve assumir papel de serial killer em nova temporada de Monstro, da Netflix

A Netflix está prestes a anunciar uma grande novidade para os fãs de Monstro: segundo informações exclusivas da Variety, Sarah Paulson deve integrar o elenco da quarta temporada da antologia, interpretando a famosa serial killer Aileen Wuornos. A atriz, conhecida por seus papéis intensos em produções de Ryan Murphy, será a responsável por dar vida a uma das figuras criminais mais controversas da história recente dos Estados Unidos.

A nova temporada terá como foco principal Lizzie Borden e o brutal assassinato de seu pai e madrasta com um machado, ocorrido em 1892. Até o momento, ainda não se sabe como o arco de Wuornos será integrado à narrativa de Borden, mas especula-se que a produção investigará o impacto de crimes cometidos por mulheres ao longo do tempo, criando paralelos entre as duas assassinas.

Aileen Wuornos ganhou notoriedade após ser acusada de matar sete homens na Flórida, crimes que a levaram à execução em 2002. A história da serial killer já foi tema de diversos documentários e livros, e seu retrato mais famoso no cinema foi feito por Charlize Theron no filme Monstro – Desejo Assassino (2003), papel que lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz. Agora, é a vez de Sarah Paulson explorar a complexidade desse mesmo personagem para a televisão.

A produção da quarta temporada já está em andamento, mas a Netflix ainda não definiu a data de lançamento. A expectativa é grande entre fãs da série, que acompanham cada anúncio da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Com Paulson no elenco, a temporada promete trazer uma abordagem intensa e dramática, misturando histórias reais de assassinatos femininos com a assinatura sombria e estilizada que tornou Monstro tão popular.

