Até a Próxima Vez leva amor e cultura peruana ao catálogo da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez (2022) marca a parceria hispano-peruana do diretor e roteirista Bruno Ascenzo. A narrativa acompanha Salvador, um arquiteto espanhol focado nos negócios, que viaja a Cusco para supervisionar a expansão hoteleira da família.

No local, ele conhece Ariana, uma artista peruana que valoriza liberdade, cultura e vida nômade — o encontro impulsiona ambos a reevaluarem seus valores e prioridades.

O cenário do Peru tem papel de destaque: além das paisagens de tirar o fôlego, locais como Machu Picchu e o mercado de San Pedro fortalecem o enredo ao trazerem uma imersão cultural autêntica.

Com duração de aproximadamente 96 minutos e classificação indicativa de 12 anos, o filme aposta na combinação entre autodescoberta, amor e o encontro de mundos distintos, explorando as transformações que o amor pode causar quando duas realidades opostas se cruzam.

