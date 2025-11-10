Até a Próxima Vez leva amor e cultura peruana ao catálogo da Netflix
Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez (2022) marca a parceria hispano-peruana do diretor e roteirista Bruno Ascenzo. A narrativa acompanha Salvador, um arquiteto espanhol focado nos negócios, que viaja a Cusco para supervisionar a expansão hoteleira da família.
No local, ele conhece Ariana, uma artista peruana que valoriza liberdade, cultura e vida nômade — o encontro impulsiona ambos a reevaluarem seus valores e prioridades.
O cenário do Peru tem papel de destaque: além das paisagens de tirar o fôlego, locais como Machu Picchu e o mercado de San Pedro fortalecem o enredo ao trazerem uma imersão cultural autêntica.
Com duração de aproximadamente 96 minutos e classificação indicativa de 12 anos, o filme aposta na combinação entre autodescoberta, amor e o encontro de mundos distintos, explorando as transformações que o amor pode causar quando duas realidades opostas se cruzam.
