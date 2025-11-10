fechar
Até a Próxima Vez leva amor e cultura peruana ao catálogo da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 17:06
Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez (2022) marca a parceria hispano-peruana do diretor e roteirista Bruno Ascenzo. A narrativa acompanha Salvador, um arquiteto espanhol focado nos negócios, que viaja a Cusco para supervisionar a expansão hoteleira da família.

No local, ele conhece Ariana, uma artista peruana que valoriza liberdade, cultura e vida nômade — o encontro impulsiona ambos a reevaluarem seus valores e prioridades.

O cenário do Peru tem papel de destaque: além das paisagens de tirar o fôlego, locais como Machu Picchu e o mercado de San Pedro fortalecem o enredo ao trazerem uma imersão cultural autêntica.

Com duração de aproximadamente 96 minutos e classificação indicativa de 12 anos, o filme aposta na combinação entre autodescoberta, amor e o encontro de mundos distintos, explorando as transformações que o amor pode causar quando duas realidades opostas se cruzam.

