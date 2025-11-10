Terapia do Medo estreia na Netflix com narrativa de suspense e sobrenatural

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 18:05
Disponível na Netflix, Terapia do Medo (2021) é uma produção brasileira dirigida por Roberto Moreira. A trama acompanha as gêmeas Clara e Fernanda, ambas interpretadas por Cleo Pires. Após um grave acidente, Clara entra em estado catatônico e passa a ter visões perturbadoras.

Em busca de respostas, Fernanda procura ajuda do psiquiatra Bruno, vivido por Sérgio Guizé, e acaba se envolvendo em uma sequência de acontecimentos marcados por mistério e forças inexplicáveis.

Com cerca de 82 minutos de duração e classificação indicativa para maiores de 16 anos, o longa aborda temas como identidade, trauma e a ligação entre irmãs dentro de um contexto sombrio.

A produção faz parte de uma nova leva de filmes brasileiros que exploram o lado psicológico e sobrenatural do cinema, expandindo o alcance das narrativas nacionais nesse gênero.

