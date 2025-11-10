fechar
Karyn Bravo toma decisão drástica e sai da TV Cultura, e motivo é revelado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 14:01
Karyn Bravo, jornalista, resolveu não renovar seu contrato com a TV Cultura. Ela colocou o fim da parceria com a emissora paulista na última sexta-feira (7). A profissional confessou, em seu perfil nas redes, que recebeu um convite do Tribunal do Estado de São Paulo.

Há alguns meses recebi o convite para integrar o time de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senti-me profundamente honrada — e, confesso, com o coração dividido após 25 anos dedicados à televisão. Depois de muita reflexão, decidi aceitar esse novo desafio, pronta para escrever um novo capítulo da minha trajetória”, explicou a jornalista.

Em nota, a TV Cultura mostrou gratidão pelos seis anos de serviço prestado por Karyn. “A TV Cultura e a jornalista Karyn Bravo decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato nesta sexta-feira (7). A profissional irá se dedicar a novos projetos. A Cultura agradece Karyn Bravo pela dedicação durante os seis anos em que esteve à frente do Jornal da Cultura, e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais”, diz o comunicado.

Karyn Bravo começou a carreira na Band. Mas foi no SBT que ficou bastante conhecida, se tornando um rosto conhecido nos grandes telejornais da emissora.

