Fuga implacável: O Inimigo Está Por Perto no Prime Video tem tensão e mistério
Clique aqui e escute a matéria
Disponível no Prime Video, O Inimigo Está Por Perto (2022) é dirigido por Billy Hanson e apresenta a jornada de um atirador de elite das forças especiais que se vê em meio a uma fuga desesperada após uma missão malsucedida.
Cercado por inimigos e caçado por uma força misteriosa, o soldado precisa enfrentar não apenas o perigo físico, mas também os próprios traumas e a culpa.
O enredo se desenrola em um cenário isolado, onde a sobrevivência se torna o único objetivo, e a fronteira entre realidade e alucinação passa a se confundir.
Com aproximadamente 1h48 de duração e classificação indicativa para maiores de 14 anos, o longa combina ação militar, suspense psicológico e elementos sobrenaturais, criando uma atmosfera de constante ameaça e introspecção sobre os efeitos da guerra e do medo.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br