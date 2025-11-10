fechar
F1: Band humilha Globo com audiência absurda com GP de São Paulo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 15:45
A Band conseguiu liderar em Goiânia por causa da transmissão do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, exibido no último domingo (9). A emissora paulista fez picos de 7 pontos contra apenas 4 da Globo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Na Grande São Paulo, o principal mercado de medição de audiência, a Band conquistou uma média de 5 pontos e picos de 6. Logo em seguida, veio a Globo com 9, o SBT em terceira colocação com 6 e a Record com 4, de acordo com os dados do Kantar Ibope.

Em 2026, quando tomar posse novamente da modalidade, a Globo prepara uma série de novidades. Ao todo, serão 15 corridas somente na TV aberta, um programa especial com um resumo dos principais acontecimentos vai ser exibido nas noites de sextas-feiras. No canal esportivo SporTV, a emissora convocou Bruno Fonseca para comandar as corridas.

Até o momento, a Fórmula 1 na Globo permanecerá até 2028. Ou seja, serão três temporadas da modalidade na emissora carioca.

