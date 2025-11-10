A Última Coisa que Ele Queria ganha destaque na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível na Netflix, A Última Coisa que Ele Queria (2020) é dirigido por Dee Rees e baseado no romance homônimo de Joan Didion. A trama acompanha Elena McMahon, interpretada por Anne Hathaway, uma jornalista experiente que cobre conflitos na América Central durante a década de 1980.

Após ser retirada de uma importante investigação, Elena se vê obrigada a ajudar o pai doente, papel de Willem Dafoe, e acaba envolvida em uma operação de tráfico de armas que coloca sua vida em risco.

A história explora as fronteiras entre ética jornalística, poder político e interesses econômicos em tempos de instabilidade.

Com cerca de 115 minutos de duração, o longa apresenta um olhar sobre as tensões da Guerra Fria e os bastidores de decisões governamentais. O elenco conta ainda com Ben Affleck, Rosie Perez e Edi Gathegi, reforçando o peso dramático da narrativa.

