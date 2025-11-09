fechar
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 13:29
Neste sábado (08), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Até o Último Homem.

Ficha Técnica:

Até o Último Homem

Título Original: Hacksaw Ridge

Elenco: Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Luke Bracey, Milo Gibson e Darcy Bryce.

Gênero: Guerra/Drama

Distribuidora: Telefilms

Sinopse:

A inspiradora história real de Desmond T. Doss (Andrew Garfield), um médico do exército que, durante a Segunda Guerra Mundial, salvou dezenas de soldados sem disparar um único tiro, guiado por sua fé e princípios.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

