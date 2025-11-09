fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 13:40
Neste sábado (08), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Doce de Mãe.

Ficha Técnica:

Doce de Mãe

Título Original: Doce de Mãe

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2012

Diretor: Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado

Elenco: Fernanda Montenegro, Marco Ricca, Mariana Lima, Louise Cardoso, Matheus Nachtergaele, Daniel De Oliveira

Classe: Comédia

Sinopse:

A vida de Dona Picucha e dos seus quatro filhos sofre uma reviravolta quando Zaida, empregada e amiga, anuncia que vai se casar e se mudar.

