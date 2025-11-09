fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 13:29
Neste sábado (08), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Além Das Profundezas.

Ficha Técnica:

Além Das Profundezas

Título Original: Breaking Surface

Elenco: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen, Lena Hope, Maja Soderstrom e Olle Wirenhed.

Gênero: Aventura

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

Uma viagem de mergulho de duas irmãs se transforma em uma corrida contra o tempo após um acidente. Enquanto uma está presa no fundo do mar, a outra fará de tudo para salvá-la antes que o oxigênio acabe.

