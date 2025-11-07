A história por trás da série documental sobre Gabby Petito, disponível na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série documental Homicídio nos EUA: Gabby Petito, lançada pela Netflix em 17 de fevereiro de 2025, investiga o caso que chocou os Estados Unidos: o assassinato da jovem influencer Gabby Petito, cometido por seu noivo, Brian Laundrie. A trama começa com a viagem dos dois, no verão de 2021, em busca de uma aventura pelas estradas dos Estados Unidos, documentada por eles nas redes sociais. A jornada parecia ser o sonho de uma vida, mas tudo mudou drasticamente quando Gabby desapareceu após poucos meses de viagem, e Brian retornou sozinho à Flórida, sem dar explicações.

Gabby, natural de Blue Point, Long Island, era uma jovem cheia de vida, sempre descrita por sua família como alguém muito carinhosa e com uma personalidade vibrante. Ela conheceu Brian ainda no ensino médio e, após se mudarem para a Flórida, o relacionamento dos dois se intensificou. Em 2020, o casal ficou noivo e, um ano depois, partiram para a viagem que acabou virando um pesadelo. Durante os primeiros dias, Gabby compartilhou sua experiência nas redes sociais, ganhando atenção com seus vídeos e fotos de viagem. Contudo, o contato com sua mãe, Nichole, cessou em 25 de agosto de 2021, o que gerou grande preocupação.

Quando Nichole não conseguiu mais falar com a filha, ela entrou em contato com Brian e seus pais, mas não obteve respostas. Isso a levou a reportar oficialmente o desaparecimento de Gabby no dia 11 de setembro. Poucas horas depois, soube que Brian havia retornado para a Flórida em 1º de setembro, sem a jovem, e com a van em que ambos viajavam. A partir desse momento, o caso se transformou em uma investigação de grande escala, à medida que surgiam novas revelações.

Investigações subsequentes indicaram que o relacionamento entre Gabby e Brian estava longe de ser perfeito. Um incidente em Utah, meses antes, chamou atenção: a polícia abordou o casal após denúncias de uma briga. No local, Gabby, visivelmente perturbada, relatou que foi agredida fisicamente, mas os policiais, sem provas suficientes de violência doméstica, apenas separaram os dois para a noite. A falta de uma ação adequada dos agentes se tornaria um ponto de discussão na busca por justiça, com a família de Gabby processando as autoridades por não terem intervenido de forma eficaz. O corpo da jovem foi encontrado oito dias depois, em uma área remota do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.

Após o desaparecimento de Brian em setembro, as buscas intensificaram-se, mas o desfecho só veio em 20 de outubro, quando o corpo de Brian foi encontrado, com sinais de suicídio. A descoberta de um caderno com suas confissões levou o FBI a declarar que ele assumiu a responsabilidade pela morte de Gabby. Contudo, o que levou Brian a cometer o crime e o que realmente aconteceu entre o casal ainda geram muitas perguntas sem resposta.

A produção da Netflix busca explorar não só o lado trágico e humano dessa história, mas também os erros investigativos que dificultaram a busca pela verdade. Homicídio nos EUA: Gabby Petito oferece uma visão detalhada de um caso que mexeu com os Estados Unidos e permanece na memória de todos que acompanharam o desenrolar dos fatos.