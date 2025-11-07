Inovação e estratégia: O Homem que Mudou o Jogo se destaca na Netflix
O filme O Homem que Mudou o Jogo, dirigido por Bennett Miller, retrata a trajetória de Billy Beane (Brad Pitt), gerente-geral do time de beisebol Oakland Athletics durante a temporada de 2002.
Com orçamento limitado, Beane adota um método baseado em estatísticas para identificar e contratar jogadores subvalorizados, desafiando práticas tradicionais da liga.
Ao lado de Jonah Hill, que interpreta o economista Peter Brand, a narrativa mostra o embate entre tradição e inovação no esporte. O filme explora como dados e análises podem transformar estratégias e resultados em equipes profissionais, revelando um olhar detalhado sobre decisões que moldam o desempenho.
O longa evidencia a influência de métodos inovadores na gestão esportiva, destacando a importância de se adaptar a novas abordagens e do impacto da tomada de decisão informada sobre resultados, mesmo frente a recursos limitados.
