Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 8:47

Nesta sexta-feira (07), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme No Ritmo da Fé.

Ficha Técnica:

No Ritmo da Fé
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2023
Diretor: Ernani Nunes
Elenco: Mharessa, Isacque Lopes, Negra Li, Kíria Malheiros, Nayobe, Pedro Lobo
Classe: Drama

Sinopse:

Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão.

