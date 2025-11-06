Percy Jackson e os Olimpianos: trailer da 2ª temporada revela novos deuses, monstros e alianças
Os semideuses já podem comemorar! A Disney+ divulgou nesta quinta-feira (6) o trailer oficial da aguardada 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que estreia em 10 de dezembro. A nova fase da jornada do filho de Poseidon adapta os eventos de O Mar de Monstros, o segundo livro da saga escrita por Rick Riordan, que também assina a produção criativa da série.
A trama começa um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Percy retorna ao Acampamento Meio-Sangue e descobre que nada está como antes: Grover desapareceu, a fronteira mágica do acampamento foi violada e um antigo mal volta a ameaçar o lar dos semideuses. Para salvar o acampamento, ele precisará cruzar o perigoso Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, capaz de restaurar as defesas que protegem seus amigos.
Durante essa nova odisseia, Percy contará com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, seu recém-descoberto meio-irmão ciclope, interpretado por Daniel Diemer. A temporada também apresenta Thalia, filha de Zeus, vivida por Tamara Smart, e expande o panteão olímpico com a chegada de Andra Day como Atena. O ator Courtney B. Vance assume o papel de Zeus, substituindo o saudoso Lance Reddick.
As misteriosas Gréias também aparecem pela primeira vez, interpretadas por Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho, adicionando humor e caos à jornada dos heróis.
Com oito episódios repletos de ação, emoção e referências mitológicas, a segunda temporada promete entregar tudo o que os fãs esperavam e mais. Prepare sua espada de bronze celestial, revise os mitos e marque a data: 10 de dezembro é dia de voltar ao Acampamento Meio-Sangue.