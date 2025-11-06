Percy Jackson e os Olimpianos: trailer da 2ª temporada revela novos deuses, monstros e alianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Os semideuses já podem comemorar! A Disney+ divulgou nesta quinta-feira (6) o trailer oficial da aguardada 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que estreia em 10 de dezembro. A nova fase da jornada do filho de Poseidon adapta os eventos de O Mar de Monstros, o segundo livro da saga escrita por Rick Riordan, que também assina a produção criativa da série.

A trama começa um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Percy retorna ao Acampamento Meio-Sangue e descobre que nada está como antes: Grover desapareceu, a fronteira mágica do acampamento foi violada e um antigo mal volta a ameaçar o lar dos semideuses. Para salvar o acampamento, ele precisará cruzar o perigoso Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, capaz de restaurar as defesas que protegem seus amigos.

Durante essa nova odisseia, Percy contará com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, seu recém-descoberto meio-irmão ciclope, interpretado por Daniel Diemer. A temporada também apresenta Thalia, filha de Zeus, vivida por Tamara Smart, e expande o panteão olímpico com a chegada de Andra Day como Atena. O ator Courtney B. Vance assume o papel de Zeus, substituindo o saudoso Lance Reddick.

As misteriosas Gréias também aparecem pela primeira vez, interpretadas por Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho, adicionando humor e caos à jornada dos heróis.

Com oito episódios repletos de ação, emoção e referências mitológicas, a segunda temporada promete entregar tudo o que os fãs esperavam e mais. Prepare sua espada de bronze celestial, revise os mitos e marque a data: 10 de dezembro é dia de voltar ao Acampamento Meio-Sangue.