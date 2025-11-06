fechar
Observatório da Tv | Notícia

Percy Jackson e os Olimpianos: trailer da 2ª temporada revela novos deuses, monstros e alianças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 20:48
Percy Jackson e os Olimpianos: trailer da 2ª temporada revela novos deuses, monstros e alianças
Percy Jackson e os Olimpianos: trailer da 2ª temporada revela novos deuses, monstros e alianças - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Os semideuses já podem comemorar! A Disney+ divulgou nesta quinta-feira (6) o trailer oficial da aguardada 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que estreia em 10 de dezembro. A nova fase da jornada do filho de Poseidon adapta os eventos de O Mar de Monstros, o segundo livro da saga escrita por Rick Riordan, que também assina a produção criativa da série.

A trama começa um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Percy retorna ao Acampamento Meio-Sangue e descobre que nada está como antes: Grover desapareceu, a fronteira mágica do acampamento foi violada e um antigo mal volta a ameaçar o lar dos semideuses. Para salvar o acampamento, ele precisará cruzar o perigoso Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, capaz de restaurar as defesas que protegem seus amigos.

Durante essa nova odisseia, Percy contará com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, seu recém-descoberto meio-irmão ciclope, interpretado por Daniel Diemer. A temporada também apresenta Thalia, filha de Zeus, vivida por Tamara Smart, e expande o panteão olímpico com a chegada de Andra Day como Atena. O ator Courtney B. Vance assume o papel de Zeus, substituindo o saudoso Lance Reddick.

As misteriosas Gréias também aparecem pela primeira vez, interpretadas por Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho, adicionando humor e caos à jornada dos heróis.

Com oito episódios repletos de ação, emoção e referências mitológicas, a segunda temporada promete entregar tudo o que os fãs esperavam e mais. Prepare sua espada de bronze celestial, revise os mitos e marque a data: 10 de dezembro é dia de voltar ao Acampamento Meio-Sangue.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Quando estreia a 2ª temporada de Percy Jackson no Disney+?
Disney +

Quando estreia a 2ª temporada de Percy Jackson no Disney+?
Disney+ revela novo teaser da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos
Disney+

Disney+ revela novo teaser da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos

Compartilhe

Tags