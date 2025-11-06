Drama sobre amor, escolhas e o impacto do tempo no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O filme Todo Tempo Que Temos, dirigido por John Crowley, acompanha a história de Almut (Florence Pugh) e Tobias (Andrew Garfield), cujas vidas se cruzam de maneira inesperada. A narrativa retrata o início do relacionamento do casal, a construção de uma família e as consequências de uma revelação que muda o rumo de suas vidas.
A estrutura do filme não linear destaca momentos cotidianos e decisões pessoais, permitindo que o público acompanhe a evolução dos personagens ao longo dos anos.
O roteiro explora o impacto do tempo nas memórias e nos relacionamentos, enfatizando as escolhas que moldam a vida e os vínculos afetivos.
Mais do que grandes acontecimentos, o longa foca nas sutilezas das interações humanas, mostrando como os laços podem se fortalecer, se desafiar e se transformar. Todo Tempo Que Temos propõe uma reflexão sobre amor, responsabilidade e o efeito das decisões no cotidiano.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br