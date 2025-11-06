fechar
Observatório da Tv | Notícia

Drama brasileiro mostra fuga e luta cotidiana em São?Paulo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 21:46

Clique aqui e escute a matéria

Drama brasileiro mostra fuga e luta cotidiana em São?Paulo
Drama brasileiro mostra fuga e luta cotidiana em São?Paulo - Reprodução

O filme A Melhor Mãe do Mundo, dirigido por Anna Muylaert, acompanha a trajetória de Gal (Shirley Cruz), catadora de recicláveis que decide deixar o marido abusivo Leandro (Seu Jorge) e levar os dois filhos pela cidade de São?Paulo em busca de segurança.

O enredo aborda violência doméstica, invisibilidade social e a proteção materna frente à negligência institucional.

Após passagem pelos cinemas e festivais internacionais, o longa estreia no catálogo de streaming, permitindo que o público tenha acesso à história completa. A narrativa se desenrola enquanto Gal transforma a fuga em uma “aventura” para preservar a inocência das crianças, enfrentando riscos urbanos com recursos limitados.

O filme evidencia a resistência materna e a urgência de situações cotidianas extremas, destacando a falta de apoio estatal e comunitário para mulheres em vulnerabilidade, e refletindo sobre o impacto da violência doméstica na vida familiar.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24
gastronomia

Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24
Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026
Histórias de 85

Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026

Compartilhe

Tags