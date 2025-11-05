William Bonner faz pedido ao público sobre o novo Globo Repórter
William Bonner, que recentemente se despediu da bancada do Jornal Nacional após 29 anos, manifestou publicamente a sua humildade e entusiasmo com o novo desafio profissional: apresentar e atuar como repórter no Globo Repórter a partir da próxima temporada da atração.
Em uma declaração que ganhou destaque na internet, o jornalista pediu “paciência” ao público com sua curva de aprendizado no novo formato. Bonner vê o Globo Repórter como um recomeço e o início de uma “nova carreira”.
“O ‘Globo Repórter’ é um convite à contemplação, de uma forma bem mais relaxada. Espero que a nossa postura combine com esse clima – o que significa uma mudança bem sensível naquilo que tenho feito ao longo de 40 anos. Peço paciência com o meu aprendizado“, disse ele.
William Bonner dividirá a apresentação do novo Globo Repórter com Sandra Annenberg, e retorna à tela da Globo em fevereiro de 2026.
