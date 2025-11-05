Tudo por Jojo na Netflix aborda amizade, ciúme e amadurecimento em Berlim
O filme Tudo por Jojo (Für Jojo), disponível na Netflix, acompanha a intensa amizade entre Paula e Jojo, duas jovens inseparáveis que vivem momentos de liberdade e cumplicidade em Berlim.
A relação entre elas muda quando Jojo se apaixona e decide se casar, fazendo Paula sentir que está perdendo a pessoa mais importante de sua vida.
Interpretada por Caro Cult, Paula passa a agir impulsivamente, tentando impedir o casamento da amiga e reviver a conexão que tinham antes. A direção é de Barbara Ott, que conduz a história por paisagens urbanas de Berlim e pela ilha de Sylt, explorando as emoções e conflitos da transição para a vida adulta.
Com Nina Gummich no papel de Jojo, o longa alemão reflete sobre o crescimento pessoal, os laços afetivos e as mudanças inevitáveis que surgem quando caminhos próximos começam a se distanciar.
