Sidney Garambone é demitido da Globo após 25 anos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 8:27
A Globo desligou nesta semana, Sidney Garambone, um dos executivos mais importantes e influentes da área de esportes da emissora nas últimas duas décadas. Garambone estava na TV Globo desde 2000, completando 25 anos de serviços prestados e ocupando, mais recentemente, o cargo de editor de qualidade e projetos especiais.

O jornalista confirmou sua saída da emissora, mas não deu detalhes sobre os motivos da decisão da Globo. Em seu breve comunicado, Sidney Garambone resumiu sua longa e produtiva passagem pela empresa: “Terminou um ciclo vitorioso”, disse ele.

O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado, que a demissão de Sidney Garambone faz parte de uma série de movimentações e reestruturações internas na emissora, já visando os próximos anos. Mas, a saída do executivo pegou o mercado de surpresa, dada a relevância e o histórico de inovação do jornalista.

Sidney Garambone deixou uma marca no telejornalismo esportivo brasileiro. Ele foi peça-chave na renovação da linguagem do Globo Esporte, logo no início dos anos 2000, quando o setor ainda estava ligado ao jornalismo. Ao longo de sua trajetória, Garambone também integrou as equipes das principais coberturas esportivas mundiais, como a Copa do Mundo de 2002 (a do pentacampeonato) e as Olimpíadas de Atenas em 2004.

