Boicote? César Tralli termina Jornal Nacional sem dizer ‘boa-noite’

César Tralli, atual âncora do Jornal Nacional, ficou sem dar o tradicional “boa-noite”, com o fim do telejornal na última segunda-feira (3). Porém, tem uma explicação sensata para isso.

A última matéria do telejornal foi sobre a morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina. Assim que a matéria acabou, Renata Vasconcellos deu um boa-noite mais sóbrio e logo depois os créditos subiram. Ou seja, Tralli não acompanhou a colega.

O “boa-noite” de Tralli, na realidade, aconteceu no início do telejornal. Mas com um tom harmonioso, não de afago nos telespectadores. As notícias também não ajudaram. Não aconteceu nenhuma gravidade extrema, como a megaoperação no Rio de Janeiro na semana passada, para causar impacto na chegada do jornalista no telejornal.

Apenas o encontro do ministro Alexandre Moraes com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a convocação da seleção brasileira chamaram alguma atenção.