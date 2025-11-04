Globo toma decisão ‘preguiçosa’ para colocar no lugar após fim do Conversa com Bial
O Conversa com Bial, que chega ao fim em dezembro, não trará preocupação para a Globo. A emissora carioca já tem em mente o que vai colocar no lugar do programa de entrevistas, que desde 2017 substitui o Programa do Jô.
Segundo o site Natelinha, a emissora carioca pensa em colocar horários alternativos para suas novelas das 6 e das 9. A trama das 7 já tem algum tempo que é reprisada nas madrugadas. Contudo, a Globo não pensa em descartar o Vai Que Cola, que seguirá com suas exibições. O objetivo é economizar, logo pacotes de filmes devem ser descartados.
Em relação ao motivo do fim do Conversa com Bial, dois itens pesaram: o horário bastante tarde, que inviabiliza que as entrevistas repercutam no dia seguinte e o que reflete na audiência, além da dificuldade em encontrar bons entrevistados em um programa diário.
Porém, Pedro Bial não deve ser descartado pela Globo. O apresentador, recentemente, renovou o seu contrato com a emissora. Um novo programa semanal para ele já começa a ser pensado.
