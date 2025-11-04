Globo toma decisão ‘preguiçosa’ para colocar no lugar após fim do Conversa com Bial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Conversa com Bial, que chega ao fim em dezembro, não trará preocupação para a Globo. A emissora carioca já tem em mente o que vai colocar no lugar do programa de entrevistas, que desde 2017 substitui o Programa do Jô.

Segundo o site Natelinha, a emissora carioca pensa em colocar horários alternativos para suas novelas das 6 e das 9. A trama das 7 já tem algum tempo que é reprisada nas madrugadas. Contudo, a Globo não pensa em descartar o Vai Que Cola, que seguirá com suas exibições. O objetivo é economizar, logo pacotes de filmes devem ser descartados.

Em relação ao motivo do fim do Conversa com Bial, dois itens pesaram: o horário bastante tarde, que inviabiliza que as entrevistas repercutam no dia seguinte e o que reflete na audiência, além da dificuldade em encontrar bons entrevistados em um programa diário.

Porém, Pedro Bial não deve ser descartado pela Globo. O apresentador, recentemente, renovou o seu contrato com a emissora. Um novo programa semanal para ele já começa a ser pensado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br