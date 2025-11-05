Nosso Lar na Netflix apresenta jornada espiritual e reflexões sobre a vida após a morte
O filme Nosso Lar, disponível na Netflix, é uma adaptação da obra psicografada por Chico Xavier e conta a história do médico André Luiz, que desperta em uma dimensão espiritual após sua morte.
Em meio a um cenário de sofrimento e confusão, ele é acolhido na colônia espiritual chamada Nosso Lar, onde inicia um processo de aprendizado e autotransformação.
Dirigido por Wagner de Assis, o longa de 2010 reúne efeitos visuais marcantes e um elenco que inclui Renato Prieto, Fernando Alves Pinto e Rosanne Mulholland. A produção foi um dos maiores sucessos do cinema nacional em bilheteria, alcançando milhões de espectadores no Brasil.
Mais do que uma narrativa sobre o pós-vida, o filme propõe uma reflexão sobre arrependimento, trabalho e evolução espiritual. “Nosso Lar” segue disponível no catálogo da Netflix, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.
