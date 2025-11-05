Ninguém Quer: série da Netflix é renovada para 3ª temporada
A Netflix pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio elenco, ao anunciar na última quarta-feira (4) que Ninguém Quer foi renovada para a 3ª temporada. O anúncio veio em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), em que Kristen Bell aparece contando a novidade para o time da série.
Mas o momento virou comédia quando a criadora da produção, Erin Foster, interrompeu a atriz para corrigir: na verdade, ela foi quem deu a notícia primeiro para Bell. Troca de créditos à parte, o público amou a interação e comemorou a volta da comédia que conquistou o coração de quem adora ver relacionamentos improváveis e crises existenciais com muito humor.
Na trama, uma mulher agnóstica se envolve com um rabino judeu nada convencional, e o caos está garantido. O segundo ano, lançado em outubro de 2025, apresentou novos rostos como Arian Moyaed e Alex Karpovsky, além de tramas ainda mais afiados sobre fé, amor e ironia moderna.
Com Kristen Bell à frente do elenco e Erin Foster na criação, Ninguém Quer segue provando que todo mundo, na verdade, quer mais.