Netflix escala Xolo Maridueña para viver personagem de destaque na 3ª temporada de One Piece

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 20:32
A Netflix confirmou nesta quarta-feira (5) que Xolo Maridueña fará parte da terceira temporada de One Piece, interpretando Portgas D. Ace, um dos personagens mais amados do universo criado por Eiichiro Oda. A nova fase da série live-action tem estreia prevista para 2027, com gravações marcadas ainda para este ano, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ace é o irmão adotivo de Luffy e integrante do bando de Barba Branca. Ele possui o poder da Mera Mera no Mi, fruta que lhe permite controlar e se transformar em fogo, habilidade que o torna um dos personagens mais poderosos e carismáticos da história.

Além de Maridueña, o comediante Cole Escola também foi confirmado no elenco como Bon Clay. A plataforma ainda não revelou a data exata de estreia, mas confirmou que a terceira temporada vai explorar a saga de Alabasta, um dos arcos mais aguardados pelos fãs.

Enquanto isso, os fãs poderão conferir a segunda temporada de One Piece a partir do dia 10 de março de 2026, exclusivamente na Netflix. O novo ano trará personagens icônicos como Vivi, Dr. Kureha, Smoker e Crocodile, além do retorno do elenco principal liderado por Iñaki Godoy.

