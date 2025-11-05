Levi Asaf, de Amor Perfeito, volta à Globo em Nobreza do Amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo acaba de confirmar o retorno de um de seus maiores talentos mirins dos últimos anos: Levi Asaf, o inesquecível Marcelino de Amor Perfeito, de 2023. O jovem ator está escalado para a próxima novela das seis, “A Nobreza do Amor”, com estreia prevista para março de 2026.

Com apenas 12 anos de idade, Levi Asaf rapidamente se estabeleceu como um dos atores mais promissores de sua geração. Sua atuação como Marcelino em Amor Perfeito, foi aclamada pela crítica, pelo público e pelos colegas de elenco, que passaram a chamar o garoto de “xodó” nos bastidores da novela.

A trama, que sucederá Êta Mundo Melhor!, no ano que vem, terá Duda Santos como protagonista e contará com nomes de peso como Lázaro Ramos, no papel de vilão, além de Erika Januza e Nicolas Prattes.

A Nobreza do Amor gira em torno da princesa Alika (interpretada por Duda Santos), herdeira do trono de Batanga, um reino fictício e rico localizado na África. Alika é uma jovem forte e inteligente, destinada a governar seu povo. No entanto, a vida da princesa é virada de cabeça para baixo por um golpe tramado pelo grande vilão da história, Jendal (Lázaro Ramos).

