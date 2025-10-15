fechar
Saiba detalhes da nova novela das seis com princesa africana e elenco nordestino

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/10/2025 às 17:42
A nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que vai contar com Duda Santos como protagonista, terá um mocinho feito por um ator negro. A informação é do jornal O Globo. A atriz fará uma princesa africana.

Contudo, a novela também terá um elenco nordestino na trama, formado por 50 atores. A gravação da trama terá locações no Rio Grande do Norte e também na África. A preparação promete ser intensa, com aulas de dança, prosódia e também de História.

O grande vilão da trama será Lázaro Ramos. O ator estava escalado para Coração Acelerado, a nova novela das seis que abordará o universo sertanejo, mas acabou migrando para a trama das seis. Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo, chegou a receber convite para a trama, mas teria recusado.

Escrita por Elisio Lopes Jr., Duca Rachid e Júlio Fischer, a direção artística vai ficar por conta de Gustavo Fernandez, com Pedro Peregrino como diretor-geral.

