Épico das guerreiras do Reino de Daomé ganha destaque na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 19:55
O filme A Mulher Rei, disponível na Netflix, retrata o Reino de Daomé, na África Ocidental, em 1823, e a força militar feminina conhecida como Agojie.

A trama acompanha a general Nanisca, interpretada por Viola Davis, que lidera o treinamento de novas guerreiras para proteger o reino contra ameaças estrangeiras e o avanço do tráfico de pessoas.

Inspirada em eventos históricos, a produção combina elementos de ação e drama para explorar o conflito entre a preservação das tradições locais e a influência de potências externas. A direção é de Gina Prince-Bythewood, com atuações de destaque de Thuso Mbedu, Lashana Lynch e John Boyega.

Embora contenha elementos ficcionais, a narrativa destaca temas como liderança feminina, coragem e luta pela liberdade. Lançado em 2022, o longa conquistou reconhecimento internacional e passou a integrar o catálogo da Netflix em 2023, disponível para maiores de 16 anos.

