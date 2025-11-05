Beijo Explosivo: novo k-drama da Netflix ganha trailer repleto de química entre os protagonistas
Prepare-se para rir, se apaixonar e morrer de vergonha alheia com Beijo Explosivo, o novo k-drama da Netflix que chega ao catálogo no dia 12 de novembro. A trama mistura paixão intensa, mal-entendidos e uma boa dose de caos romântico, do jeitinho que os fãs de doramas adoram.
A história acompanha Kong Ji Hyuk, líder da excêntrica equipe Mother TF, que fabrica produtos para bebês. Tudo parece normal até ele ser surpreendido por um beijo inesperado de Ko Da Rim, uma funcionária temporária recém-contratada. O problema? Ele acha que ela é casada! E pior: ela mesma disse isso… só para garantir o emprego.
A partir daí, a confusão está armada. Entre segredos, disfarces e um romance que insiste em florescer, os dois precisam lidar com situações hilárias e momentos de pura tensão emocional.
Com direção de Kim Jae Hyun e roteiro de Ha Yoon Ah, a série traz Ahn Eun Jin, Jang Ki Yong, Kim Mu Jun e Woo Da Vi no elenco principal.
Se você gosta de beijos inesperados, identidades trocadas e corações acelerados, Beijo Explosivo promete ser o seu novo vício coreano.