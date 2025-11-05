Beijo Explosivo: novo k-drama da Netflix ganha trailer repleto de química entre os protagonistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Prepare-se para rir, se apaixonar e morrer de vergonha alheia com Beijo Explosivo, o novo k-drama da Netflix que chega ao catálogo no dia 12 de novembro. A trama mistura paixão intensa, mal-entendidos e uma boa dose de caos romântico, do jeitinho que os fãs de doramas adoram.

A história acompanha Kong Ji Hyuk, líder da excêntrica equipe Mother TF, que fabrica produtos para bebês. Tudo parece normal até ele ser surpreendido por um beijo inesperado de Ko Da Rim, uma funcionária temporária recém-contratada. O problema? Ele acha que ela é casada! E pior: ela mesma disse isso… só para garantir o emprego.

A partir daí, a confusão está armada. Entre segredos, disfarces e um romance que insiste em florescer, os dois precisam lidar com situações hilárias e momentos de pura tensão emocional.

Com direção de Kim Jae Hyun e roteiro de Ha Yoon Ah, a série traz Ahn Eun Jin, Jang Ki Yong, Kim Mu Jun e Woo Da Vi no elenco principal.

Se você gosta de beijos inesperados, identidades trocadas e corações acelerados, Beijo Explosivo promete ser o seu novo vício coreano.