4ª temporada de The Witcher enfrenta rejeição e registra pior estreia desde o início da série
A quarta temporada de The Witcher chegou à Netflix no fim de outubro e já deu o que falar. A nova fase da série, marcada pela estreia de Liam Hemsworth como o bruxo Geralt de Rivia, teve uma recepção bem abaixo do esperado, e o público parece ainda não ter se acostumado com a troca.
De acordo com o relatório semanal da plataforma, os novos episódios registraram 7,4 milhões de visualizações nos primeiros dias, número que representa menos da metade da audiência da terceira temporada, quando Henry Cavill ainda interpretava o protagonista. A queda reforça o impacto da mudança no elenco, que foi alvo de desconfiança desde o anúncio em 2022.
Mesmo com a repercussão dividida, a Netflix garantiu que The Witcher continuará. A quinta temporada já está confirmada e deve encerrar a saga adaptando os três livros finais de Andrzej Sapkowski — Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago.
As filmagens das duas últimas partes foram realizadas em sequência e prometem concluir a jornada de Geralt com emoção, ação e uma boa dose de feitiçaria.