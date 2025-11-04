SBT surpreende e anuncia Gisele Bündchen no Teleton
O que parecia impossível, o SBT conseguiu. A supermodelo Gisele Bündchen tem presença confirmada no Teleton 2025. O especial vai acontecer na próxima sexta-feira (7) e sábado (8), com grandes nomes.
Tudo leva a crer que a estrela vai gravar um depoimento em apoio à AACD pela iniciativa do projeto e pedindo doações. Não há confirmação de que ela pode quebrar a previsão e aparecer no palco da atração.
Em relação aos artistas, nomes de peso foram convocados. Ivete Sangalo, Daniel, Thiaguinho, Junior Lima e Lexa ficaram com a parte musical. A Globo liberou Serginho Groisman e Eliana, que é madrinha do evento. Maisa Silva também foi confirmada. Luciana Gimenez, Boninho e Ana Furtado.
A confirmação veio de Patrícia Abravanel, no Programa Silvio Santos, no último domingo (2), e pegou os fãs da emissora de surpresa.
