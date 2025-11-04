Danilo Gentili pode ter sobrevida no SBT e negocia contrato
Clique aqui e escute a matéria
Danilo Gentili, apresentador, pode renovar seu contrato com o SBT nesta semana. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Atualmente, o apresentador do The Noite tem contrato com a emissora de Silvio Santos até dezembro. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, tanto o canal quanto Gentili desejam renovar a parceria, mas os sinais de desgaste são visíveis pela falta de investimentos que a atração tem enfrentado nos últimos anos.
O programa vai muito bem em sua audiência. Na TV aberta, costuma ficar na média de 3 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das 15 principais capitais do país. A atração também bomba na plataforma do YouTube, com mais de 500 milhões de visualizações.
A atração está no SBT desde 2014, sempre com bastante repercussão e polêmica nas redes sociais. As opiniões fortes de Danilo Gentili costumam viralizar, mantendo a relevância do programa do The Noite.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br