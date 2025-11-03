Globo tenta transformar música de novela sertaneja em fenômeno e pede ajuda de rádios
A Globo botou na cabeça que a próxima novela das sete, Coração Acelerado, que abordará o universo sertanejo, precisa ser fenômeno de audiência. Para isso, vai tentar emplacar de todas as formas a música do protagonista da trama, Fora do Compasso, nas rádios.
A canção é uma parceria da dupla Maiara e Maraisa com o ator Filipe Bragança, o João Raul na trama. Inclusive, o clipe da canção, na plataforma do YouTube, já conquistou 400 mil visualizações. A emissora carioca, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, pediu ajuda de rádios que têm ligação com o seu grupo de afiliadas.
Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a trama sertaneja vai contar a história de Agrado Garcia (Isadora Cruz), que vai enfrentar as dores e delícias de ser uma cantora sertaneja. Ela ainda vai se apaixonar por João Raul (Filipe Bragança), mas sofrerá nas mãos da vilã Naiane, feita por Isabelle Drummond.
No elenco, vários nomes consagrados, como Letícia Spiller, Ricardo Pereira, Elisa Lucinda, Stepan Necersessian e tantos outros.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br