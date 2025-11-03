fechar
Dupla improvável e desaparecimento instigam trama em estilo de mistério suburbano na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/11/2025 às 16:37
O filme Um Pequeno Favor (2018), dirigido por Paul Feig, é uma adaptação do romance homônimo de Darcey Bell e reúne no elenco Anna Kendrick como Stephanie Smothers e Blake Lively como Emily Nelson. A trama acompanha Stephanie, uma mãe vlogueira que administra um canal on-line enquanto cuida do filho em uma pacata cidade suburbana.

Quando sua nova amiga Emily desaparece de forma misteriosa, Stephanie decide investigar o caso por conta própria, mergulhando em um universo de segredos, traições e mentiras. A relação entre as duas mulheres, inicialmente marcada por cumplicidade, se transforma em um jogo de desconfiança, revelando identidades e intenções ocultas.

A história constrói uma rede de reviravoltas e manipulações, nas quais a verdade se torna cada vez mais incerta. A narrativa contrapõe o cotidiano doméstico à complexidade das relações humanas, expondo os contrastes entre aparência e realidade.

Com um orçamento estimado em 20 milhões de dólares e arrecadação mundial de cerca de 97 milhões, Um Pequeno Favor consolidou-se como um sucesso de público, misturando humor ácido, suspense e crítica social em um retrato instigante da vida suburbana moderna.

