Agente injustiçado busca redenção no catálogo da Netflix
O longa Invasão ao Serviço Secreto (2019), disponível na plataforma Netflix no Brasil, acompanha o agente do Serviço Secreto Mike Banning, interpretado por Gerard Butler, que se vê acusado de participar de um atentado contra o presidente dos Estados Unidos, vivido por Morgan Freeman.
Para restaurar sua reputação, Banning precisa fugir de um cerco institucional enquanto tenta expor a verdadeira conspiração que o colocou na mira. Produzido com orçamento estimado em 40 milhões de dólares e arrecadando cerca de 133 milhões mundialmente, este é o terceiro episódio da franquia, que já conta com sequência confirmada.
A narrativa mistura cenas de confronto intenso com elementos de traição, alianças fragmentadas e um protagonista obrigado a redefinir sua lealdade. Mesmo incorporando características clássicas do gênero, o filme se destaca ao explorar a vulnerabilidade do herói, mostrando um agente dividido entre o dever e suas responsabilidades familiares.
Em resumo, Invasão ao Serviço Secreto oferece uma experiência de entretenimento que combina ritmo acelerado com tensão crescente, ideal para quem busca uma produção de ação com conspiração política, drama pessoal e sequências de combate bem coreografadas.
