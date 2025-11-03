A Última Coisa que Ele Queria coloca jornalista no epicentro de uma trama internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme A Última Coisa que Ele Queria (2020), disponível na Netflix, é uma adaptação do romance homônimo de Joan Didion, dirigido por Dee Rees. A produção conta com um elenco de destaque, incluindo Anne Hathaway, Ben Affleck e Willem Dafoe. A história se passa nos anos 1980 e acompanha Elena McMahon (Hathaway), uma jornalista que abandona a cobertura da campanha presidencial dos Estados Unidos para ajudar o pai doente.

Ao assumir uma missão no lugar dele, Elena se vê envolvida em uma complexa operação de tráfico de armas que conecta interesses políticos e militares entre Washington e a América Central. O enredo revela o choque entre ética jornalística, interesses governamentais e relações pessoais, colocando a protagonista em uma posição de risco crescente.

A narrativa apresenta uma estrutura fragmentada, com mudanças constantes de cenário e personagens ambíguos, refletindo o caos político e emocional vivido pela protagonista. A produção foi marcada por sua ambientação histórica e pela abordagem crítica às manobras políticas da época.

Em síntese, A Última Coisa que Ele Queria retrata uma repórter em meio a segredos de Estado e alianças duvidosas, expondo como a busca pela verdade pode se transformar em uma armadilha pessoal e profissional.

