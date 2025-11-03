Com César Tralli, Jornal Nacional vai apostar em série especial e mapa do tempo moderno
Clique aqui e escute a matéria
Agora, com o comando de César Tralli, o Jornal Nacional, nesta segunda-feira (3), vai apostar em uma série especial sobre o clima no mundo e um novo mapa do tempo, com uma ampla tecnologia.
Hoje, começa com a apresentadora Eliana Marques ressaltando a importância da Amazônia para regular o clima do Brasil e outras localidades do mundo. Em especial, destaque a cidade de Belém, que vai receber a COP30.
As enchentes do Texas, nos Estados Unidos, serão abordadas pelo correspondente Felipe Santana, mostrando os seus impactos. Além da omissão do país com as causas ambientais. Um dos episódios também abordará o tema do clima, que se polarizou nos últimos anos, além de viagens para China e Japão. Essa última apresenta uma cidade que renasceu após o terremoto, em 2011.
Na última sexta-feira (1), William Bonner deixou o comando do Jornal Nacional. Em 2026, ele comandará o Globo Repórter. César Tralli, ao contrário do colega, não vai assumir a posição de editor-chefe da atração.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br