Briga? Betty Gofman assusta fãs com saída repentina de Êta Mundo Melhor!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/11/2025 às 15:55
Betty Gofman, atriz, não vai mais voltar para a novela Êta Mundo Melhor! A informação foi dada pela própria artista em seu perfil nas redes sociais.

Essa foi a minha última cena nessa novela adorável que amei fazer. Medéia foi pro hospício e vai morar pra sempre no meu coração”, comentou. A atriz também mostrou gratidão à diretora da trama, Amora Mautner, e aos colegas de elenco.

Aos autores também maravilhosos, que escreveram cenas deliciosas pra uma atriz que gosta de fazer humor, se divertir e divertir toda gente brasileira que está precisando dar uma pausa de vez em quando na tristeza pra rir um pouquinho, porque o nosso humor é o que nos salva”, esclareceu a atriz. Nos comentários, muitos seguidores não acreditaram na informação. “Como assim? A Medeia não vai voltar Não acredito, eu amo a personagem, me divirto muito, ela sempre comendo“, mostrou perplexidade uma internauta.

Alguns atores do elenco de Êta Mundo Melhor! também se manifestaram sobre a saída da atriz. . “Sensacional, maravilhosa e incrível!”, elogiou Eriberto Leão. “Que honra estar ao seu lado, Betty!! Volta”, clamou Miguel Rômulo.

