Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/11/2025 às 14:37
Neste sábado (01), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Agulha no Palheiro Temporal.

Ficha Técnica:

Agulha no Palheiro Temporal  

Título Original: Needle in a Timestack

Elenco: Leslie Odom Jr., Freida Pinto, Cynthia Erivo, Orlando Bloom, Jadyn Wong e Ulka Simone Mohanty.

Gênero: Drama

Distribuidora:  Lions Gate

Sinopse:

Nick e Janine vivem a melhor fase de seu relacionamento. Quando Tommy, o ex-marido de Janine, usa sua habilidade de voltar no tempo para separá-los, Nick deve decidir o que está disposto a sacrificar.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

