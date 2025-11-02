fechar
Observatório da Tv | Notícia

A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/11/2025 às 20:06
A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países
A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Em março de 2024, quando Supersex foi lançada na Netflix, a série chegou ao Top 10 em 62 países, incluindo o Brasil, gerando elogios e controvérsias, especialmente entre os mais conservadores. A trama é um drama biográfico sobre Rocco Siffredi, ícone da indústria de filmes adultos.

Com direção de Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, a série aborda muito mais que erotismo. Mistura drama intenso e um retrato sensível da vida de Siffredi, explorando dilemas morais, traumas pessoais e as dificuldades de equilibrar uma carreira pública com sua vida privada.

O ator Alessandro Borghi, elogiado pela crítica, trouxe autenticidade ao papel, destacando o lado humano de Siffredi. Supersex não é apenas um mergulho no cinema adulto, mas uma análise profunda da complexidade emocional e psicológica de um homem que viveu entre extremos.

Apesar do sucesso, a série gerou resistência. Campanhas de boicote, alimentadas por preocupações infundadas, criticaram sua abordagem. Porém, isso não impediu o impacto cultural da série, que segue atraindo debates e desafiando tabus.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países
Séries

A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países
Em 'Tremembé', crimes que chocaram o Brasil dão lugar à hierarquia e às disputas de poder dentro do presídio
CRÍTICA

Em 'Tremembé', crimes que chocaram o Brasil dão lugar à hierarquia e às disputas de poder dentro do presídio

Compartilhe

Tags