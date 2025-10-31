A série pornô da Netflix que irritou conservadores e ficou em alta em 62 países

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em março de 2024, quando Supersex foi lançada na Netflix, a série chegou ao Top 10 em 62 países, incluindo o Brasil, gerando elogios e controvérsias, especialmente entre os mais conservadores. A trama é um drama biográfico sobre Rocco Siffredi, ícone da indústria de filmes adultos.

Com direção de Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, a série aborda muito mais que erotismo. Mistura drama intenso e um retrato sensível da vida de Siffredi, explorando dilemas morais, traumas pessoais e as dificuldades de equilibrar uma carreira pública com sua vida privada.

O ator Alessandro Borghi, elogiado pela crítica, trouxe autenticidade ao papel, destacando o lado humano de Siffredi. Supersex não é apenas um mergulho no cinema adulto, mas uma análise profunda da complexidade emocional e psicológica de um homem que viveu entre extremos.

Apesar do sucesso, a série gerou resistência. Campanhas de boicote, alimentadas por preocupações infundadas, criticaram sua abordagem. Porém, isso não impediu o impacto cultural da série, que segue atraindo debates e desafiando tabus.