fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/11/2025 às 18:08

Clique aqui e escute a matéria

- Reprodução / Internet

Neste domingo (02), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Pantera Negra.

Ficha Técnica:

Pantera Negra
Título Original: Black Panther
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Ryan Coogler
Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, John Kani, Andy Serkis, Danai Gurira, Letitia Wright
Classe: Ação

Sinopse:

Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a coroação e procura Ulysses Klaue, que roubou vibranium do reino alguns anos atrás.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Filmes

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags