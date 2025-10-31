fechar
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 14:37
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Neste sábado (01), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Crypto- Máfia Digital.

Ficha Técnica:

Crypto- Máfia Digital

Título Original: Crypto

Elenco: Beau Knapp, Luke Hemsworth, Jill Hennessy, Alexis Bledel, Kurt Russell e Vincent Kartheiser.

Gênero: Drama

Distribuidora: Lions Gate 

Sinopse:

Um agente da divisão de combate à lavagem de dinheiro (Knapp) investiga a corrupção e fraude em Nova York, à medida que seu pai (Russell) e seu irmão (Hemsworth) tentam manter a fazenda da família em meio a uma economia flutuante.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

