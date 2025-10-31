fechar
Observatório da Tv | Notícia

Para ser entrevistado por Roberto Cabrini, líder do Comando Vermelho recorre ao STF

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 11:40
Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, precisou recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para conseguir ser entrevistado pelo jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, da Record.

A reportagem poderia ter um teor de sensacionalismo e não há propósito de conversa neste sentido”, argumentou Luiz Augusto Iamassaki, juiz federal. Desde setembro rola a ação judicial, que já teve negada a solicitação pela 5ª Vara Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O líder do Comando Vermelho (CV), na última segunda-feira (27), recorreu ao STF para a liberação da entrevista. Contudo, como teve a megaoperação no Alemão, na última terça-feira (29), contra o Comando Vermelho, contando com 121 mortes nos complexos do Alemão e Penha, a defesa de Cabrini teve novos argumentos para conseguir a liberação da entrevista. Além disso, tem as polêmicas envolvendo o filho de Marcinho VP, Oruam.

Caso consiga, a entrevista será veiculada no Domingo Espetacular, da Record. Roberto Cabrini é bastante conhecido por grandes reportagens e essa é uma das mais esperadas.

