fechar
Observatório da Tv | Notícia

Após pirraça, Globo define estreia de programa de Eliana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 10:43
Após pirraça, Globo define estreia de programa de Eliana
Após pirraça, Globo define estreia de programa de Eliana - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo já tem data cravada para a estreia de Eliana com sua atração na grade da emissora. O dia escolhido foi 15 de março, às 12h30. Ou seja, a loira vai dominar a hora do almoço aos domingos.

Como estratégia, a emissora carioca resolveu manter a Temperatura Máxima, porém vai ar um pouco mais tarde, em volta de 13h55. A boa seleção de filmes será responsável por entregar ao futebol, que se mantém às 15h30. Com isso, obviamente, Luciano Huck não terá mais a primeira parte do Domingão exibida mais cedo.

Com nome de Em Família, já está planejado que a atração da loira será ao vivo somente na época da Copa do Mundo de 2026, que será no México, Canadá e Estados Unidos. O programa também será em regime de temporada, permanecendo na grade até dezembro. Tendo saldo positivo, tem passe livre em 2027.

Desde que chegou à Globo, Eliana tem apresentado várias atrações avulsas, muitas no canal fechado, como o Casa de Verão da Eliana e Saia Justa, ambos do GNT. Na TV aberta, comandou a última temporada do The Masked Singer e Vem Que Tem, exibido no dia de Black Friday.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Em 50 capítulos, Terra Nostra se torna a novela mais vista das tardes da Globo desde 2023
Globo

Em 50 capítulos, Terra Nostra se torna a novela mais vista das tardes da Globo desde 2023
Luciano Huck turbina Domingão com quadro de humor inglês que virou febre para 2026
agnews

Luciano Huck turbina Domingão com quadro de humor inglês que virou febre para 2026

Compartilhe

Tags