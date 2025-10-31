Após pirraça, Globo define estreia de programa de Eliana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo já tem data cravada para a estreia de Eliana com sua atração na grade da emissora. O dia escolhido foi 15 de março, às 12h30. Ou seja, a loira vai dominar a hora do almoço aos domingos.

Como estratégia, a emissora carioca resolveu manter a Temperatura Máxima, porém vai ar um pouco mais tarde, em volta de 13h55. A boa seleção de filmes será responsável por entregar ao futebol, que se mantém às 15h30. Com isso, obviamente, Luciano Huck não terá mais a primeira parte do Domingão exibida mais cedo.

Com nome de Em Família, já está planejado que a atração da loira será ao vivo somente na época da Copa do Mundo de 2026, que será no México, Canadá e Estados Unidos. O programa também será em regime de temporada, permanecendo na grade até dezembro. Tendo saldo positivo, tem passe livre em 2027.

Desde que chegou à Globo, Eliana tem apresentado várias atrações avulsas, muitas no canal fechado, como o Casa de Verão da Eliana e Saia Justa, ambos do GNT. Na TV aberta, comandou a última temporada do The Masked Singer e Vem Que Tem, exibido no dia de Black Friday.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br