Em 50 capítulos, Terra Nostra se torna a novela mais vista das tardes da Globo desde 2023
Terra Nostra atualmente está em cartaz nas tardes da Globo, por meio da Edição Especial, e têm surpreendido na audiência. A trama protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda está alcançando médias satisfatórias.
De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, o folhetim assinado por Benedito Ruy Barbosa, exibido originalmente entre 1999 e 2000, atualmente acumula média parcial de 11,8 pontos na Grande São Paulo em seus primeiros 50 capítulos veiculados.
Para se ter uma ideia, a média é 4,4% acima no comparativo com a antecessora, História de Amor (11,3), e a maior do horário de novelas desde 2023. Cabocla (10,6), Cheias de Charme (10,8), Mulheres de Areia (12,0), Chocolate com Pimenta (12,8) e O Cravo e a Rosa (12,2) vieram na sequência.
Apesar do sucesso, Terra Nostra não têm escapado da famosa ‘tesoura’. Na exibição original, a trama possuiu cerca de 221 capítulos, e também foi lembrada pela sua longa “barriga” – jargão usado para descrever a ausência de acontecimentos marcantes na história. A expectativa é que a novela seja encerrada nos primeiros meses de 2026.
