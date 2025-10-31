Luciano Huck turbina Domingão com quadro de humor inglês que virou febre para 2026
Luciano Huck, apresentador, vai apostar no quadro de humor Silence is Golden, que é sucesso na Inglaterra, para turbinar o Domingão com Huck, em sua temporada de 2026. Mesmo com o sucesso do programa na Grande São Paulo, com uma média de 15 pontos, e liderando mesmo com o futebol da Record, Huck pretende não ficar acomodado.
Basicamente, um famoso é convidado para simplesmente permanecer em silêncio. Contudo, ele sofre várias influências de humoristas para dar risada. Se rir ou falar algo, o artista perde o prêmio na hora e ainda atrapalha a plateia, afinal o prêmio será dividido. A intenção é causar bastante burburinho nas redes sociais, como pontuou a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O marido de Angélica também vai ressuscitar Você Decide, programa icônico da Globo nos anos 1990, que sempre abordava questões polêmicas e entregava aos telespectadores para decidirem o final. É evidente que a atração será atualizada com os temas em voga atualmente.
Para completar o pacote, ainda tem o retorno de Quem Quer Ser Um Milionário? e o The Wall. Além da Dança dos Famosos, que sempre é cercada de muita expectativa pelo público.
