Conservadora? Globo desiste de documentário sobre G Magazine e web se revolta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O que antes seria um projeto ousado, virou uma ilusão. A Globo cancelou a produção do documentário sobre a G Magazine, antiga revista voltada para o público gay nos anos 1990, que contou com grandes estrelas da TV e do futebol.

“Precisa ser algo atrativo. Não aconteceu isso no documentário sobre a G Magazine. Para ‘Vale o Escrito 2’, a gente está com isso no forno e espera fazer”, justificou Manuel Belmar, executivo do Globoplay.

Na rede social X, os internautas ficaram revoltados com o cancelamento do projeto. “A Globo é tão idiota ultimamente!! Crente que é conservador nem dá bola para Globo canal aberto, imagine o Globoplay que tem que pagar! Acorda!”, “Que público evangélico é esse que nem as novelas bíblicas da Record tão assistindo mais?”, “Acho curioso isso que a Globo vem fazendo se se importar e agradar tanto um público evangélico que sempre fala mal da emissora”, dispararam.

Grandes nomes do entretenimento estamparam a capa da icônica revista masculina, como Tony Salles, Vampeta, Mateus Carrieri, Alexandre Frota, Latino e tantos outros.