Conservadora? Globo desiste de documentário sobre G Magazine e web se revolta
O que antes seria um projeto ousado, virou uma ilusão. A Globo cancelou a produção do documentário sobre a G Magazine, antiga revista voltada para o público gay nos anos 1990, que contou com grandes estrelas da TV e do futebol.
“Precisa ser algo atrativo. Não aconteceu isso no documentário sobre a G Magazine. Para ‘Vale o Escrito 2’, a gente está com isso no forno e espera fazer”, justificou Manuel Belmar, executivo do Globoplay.
Na rede social X, os internautas ficaram revoltados com o cancelamento do projeto. “A Globo é tão idiota ultimamente!! Crente que é conservador nem dá bola para Globo canal aberto, imagine o Globoplay que tem que pagar! Acorda!”, “Que público evangélico é esse que nem as novelas bíblicas da Record tão assistindo mais?”, “Acho curioso isso que a Globo vem fazendo se se importar e agradar tanto um público evangélico que sempre fala mal da emissora”, dispararam.
Grandes nomes do entretenimento estamparam a capa da icônica revista masculina, como Tony Salles, Vampeta, Mateus Carrieri, Alexandre Frota, Latino e tantos outros.