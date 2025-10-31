Os Donos do Jogo vai ter 2ª temporada? Tudo o que sabemos sobre a possível continuação da nova série da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançada em 29 de outubro de 2025, a série Os Donos do Jogo estreou na Netflix com força total. Dirigida por Heitor Dhalia, a produção mergulha no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, unindo drama familiar, intrigas mafiosas e um toque de thriller psicológico. Com oito episódios, a série rapidamente conquistou o público, que agora quer saber: vai ter segunda temporada?

A resposta mais provável é sim. Embora a Netflix ainda não tenha feito o anúncio oficial, o jornal O Globo revelou em setembro que as gravações da nova temporada estão previstas para 2026, com contratos já assinados e a equipe de roteiristas trabalhando nos próximos episódios. Isso indica que a renovação é praticamente certa, dependendo apenas da confirmação pública da plataforma.

Criada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, Os Donos do Jogo marca a primeira incursão da Netflix no universo da máfia brasileira, atualizando o histórico jogo do bicho para um contexto moderno. A trama acompanha Profeta, um jovem do interior que tenta ascender entre quatro famílias rivais que controlam as apostas ilegais no Rio. O enredo mistura lealdade, ambição e poder, enquanto questiona as fronteiras entre moral e sobrevivência.

Filmada em locações reais no Rio de Janeiro, a série se destaca pelo visual sofisticado e pela trilha sonora que mescla samba, funk e tensão urbana. Inspirada em clássicos como O Poderoso Chefão, mas com identidade brasileira, a produção equilibra ação e profundidade emocional, mostrando que o crime pode ser tão humano quanto brutal.

Com o final aberto e ganchos que deixam claro o potencial para novas disputas e alianças, a segunda temporada promete expandir o universo da série. O público pode esperar novas ameaças estrangeiras, guerras entre famílias e uma abordagem mais direta sobre a legalização das apostas.

Enquanto o anúncio oficial não chega, uma coisa é certa: Os Donos do Jogo colocou o Brasil no mapa das séries criminais globais e os fãs já estão prontos para o próximo capítulo dessa guerra de poder.